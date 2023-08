Fortaleza tem 100% de aproveitamento como mandante no PV em 2023

Leão obteve oitavo triunfo no estádio em 2023 ao superar o Coritiba por 3 a 1, neste domingo, 27. Próximo jogo será no Castelão, na quinta, 31, contra o América-MG

O Fortaleza derrotou o Coritiba-PR por 3 a 1 neste domingo, 27, no Estádio Presidente Vargas, pela 21ª rodada da Série A. O resultado marcou o oitavo triunfo do Tricolor como mandante no PV em 2023. A Arena Castelão, campo no qual o clube vinha atuando, está passando por intervenções que visam melhorar o gramado da praça esportiva.

Dentre os oito embates do Fortaleza como mandante no PV, três foram pelo Campeonato Cearense, quatro foram pela Copa do Nordeste e um foi pela Série A. A equipe venceu todos os jogos, com 20 gols marcados e três sofridos.

Antes de superar os paranaenses, o último confronto do Tricolor no estádio tinha sido contra o Náutico-PE, em fevereiro, pelo Nordestão. Na ocasião, o time do Pici venceu por 2 a 1, com gols de Romero e Lucero.