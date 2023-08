Fortaleza abre check-in para duelo decisivo diante do América-MG, pela Sula

O Fortaleza abriu o check-in, na manhã desta segunda-feira, 28, para os sócios-torcedores interessados em acompanhar de perto a partida diante do América-MG, pela Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para quinta-feira, 31, na Arena Castelão, a partir das 19 horas, e é válido pelo jogo de volta das quartas de final.

Para garantir um lugar no Gigante da Boa Vista, basta acessar o site do Sócio Fortaleza. A princípio, apenas os associados dos planos Conselheiro e Proprietário podem realizar o check-in, mas no decorrer do dia, os demais estarão liberados. Veja os horários abaixo:

