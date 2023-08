Guilherme celebra atuação individual e vitória do Fortaleza: "Buscar mais um fato histórico"

O atacante teve desempenho decisivo contra o América-MG e marcou dois gols no triunfo do Leão pelo primeiro confronto das quartas de final da Sul-Americana

"Louvo a Deus pela oportunidade. Grato a Deus por esse jogo brilhante. Sentia no meu interior que hoje era dia de virar a chave, de fazer um grande jogo, especialmente individualmente. Claro que o mais importante é a vitória, com certeza, mas fico feliz. Tô trabalhando muito no dia a dia. Meus companheiros têm me dado muita confiança, assim como o professor, a comissão, diretoria e o staff. Fico muito feliz por essa noite especial pra mim e pro Fortaleza. Agora é aproveitar e festejar, pois a gente merece", disse.

Principal destaque do Fortaleza na noite desta quinta-feira, 24, o atacante Guilherme celebrou a grande atuação individual que teve na partida. O jogador, escalado como titular por Vojvoda, foi decisivo e responsável por dois gols na vitória por 3 a 1 do Leão sobre o América-MG no Independência, pelo primeiro duelo das quartas de final da Sul-Americana.

Com o resultado, o Tricolor do Pici conquistou uma ótima vantagem para o embate da volta, que acontecerá na Arena Castelão. A equipe cearense poderá perder por até um gol de diferença que mesmo assim avança à semifinal do torneio, façanha que seria inédita na história do futebol nordestino.

"Tem que buscar mais um fato histórico. A gente tá bem próximo de ser a primeira equipe do Nordeste a chegar numa semifinal de Sul-Americana e o intuito e objetivo é esse. Pé no chão. Não tem nada vencido. Foi um grande resultado hoje, mas sabemos da qualidade do time do América", comentou.



Confira os melhores momentos de América-MG 1 x 3 Fortaleza: