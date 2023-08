Sul-Americana: assista aos gols da vitória do Fortaleza por 3 a 1 sobre América-MG

Tricolor venceu o time mineiro por 3 a 1 e garantiu a vantagem no confronto de volta que será na próxima quinta-feira, às 19 horas, na Arena Castelão

O Fortaleza venceu o América-MG por 3 a 1, na noite desta quinta-feira, 24, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Guilherme, duas vezes, e Pochettino balançaram as redes para o Tricolor do Pici e garantiram a vantagem no confronto.

Confira os gols da partida:

