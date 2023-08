Fortaleza alcança 100º gol em 2023 na vitória sobre o América-MG; veja artilheiros

Os 100 gols do Leão do Pici na temporada foram marcados em seis competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa Sul-Americana

O Fortaleza alcançou o centésimo gol em 2023 nesta quinta-feira, 24, na vitória por 3 a 1 contra o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), no duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Os 100 gols do Leão do Pici na temporada foram marcados em seis competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa Sul-Americana. Ao todo, foram 56 partidas disputadas, com média de quase dois tentos por jogo.

A artilharia do Tricolor na temporada é liderada por Juan Martin Lucero. O argentino, de 31 anos, marcou 16 gols. O TOP-3 é completado por Thiago Galhardo, com 15, e Silvio Romero, com 8. Os jogadores são responsáveis 40 tentos do Fortaleza em 2023.