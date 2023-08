Sem Machuca, Fortaleza embarca para enfrentar o América-MG; veja relacionados

A grande ausência foi o atacante argentino Imanol Machuca, que sofreu uma entorse no tornozelo direito no jogo contra o Internacional. O jogador realizou exames e não treinou com o grupo nesta semana . Os detalhes da lesão serão divulgados uma hora antes do duelo diante do Coelho.

Além de Machuca, o treinador Juan Pablo Vojvoda também não poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto. No empate em 1 a 1 contra o Libertad, que garantiu a classificação do Fortaleza, o defensor, que estava no banco de reservas, recebeu cartão vermelho após se envolver em uma confusão nos minutos finais.

Calebe, que trata um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, também não encara o Coelho. A previsão de retorno do meia é de três a quatro semanas, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Tricolor antes da partida contra o Inter, no último sábado, 19.

Confira a lista dos relacionados:

Goleiros: João Ricardo e Fernando Miguel

Laterais: Tinga, Dudu, Pacheco e Escobar

Zagueiros: Titi, Brítez e Tobias

Meio-campistas: Sasha, Zé Welison, Pedro Augusto, Zanocelo, Pochettino, Caio e Crispim