Maracanã fecha para recuperação do gramado e Fluminense x Fortaleza será em Volta Redonda

A partida entre Fluminense e Fortaleza, pela 22ª rodada da Série A, não ocorrerá no Maracanã. A concessionária responsável pela administração da praça esportiva anunciou que o local será fechado por 20 dias para recuperação da grama, que se encontra prejudicada após receber 55 jogos no ano.

Com isso, o duelo entre tricolores irá ocorrer em Volta Redonda, ainda no Rio de Janeiro. A partida está marcada para ocorrer no dia 03 de setembro, às 16 horas. Antes disso, o Tricolor do Pici joga em casa, mas no estádio Presidente Vargas (PV), diante do Coritiba. A Arena Castelão também se encontra fechada para recuperação do gramado.

Atualmente, o Gigante da Boa Vista recebe jogos das Séries A e B do Brasileirão e da Copa Sul-Americana.