Thiago Galhardo frisa valor histórico de duelo do Fortaleza diante do América-MG

Atacante também projetou como o Leão deve se portar e destacou a importância de uma boa logística entre as partidas, com voo fretado

O Fortaleza já está se preparando para o jogo em Minas Gerais após vencer o Internacional em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Na entrevista à TV Leão, o atacante elogiou a logística de voo fretado pelo Tricolor do Pici, que fez com que a equipe evitasse ter que fazer escalas e se desgastar em diferentes aeroportos.

"É histórico pro Nordeste. Faltava o Fortaleza chegar nas quartas de finais. Sabemos que nenhuma equipe nordestina passou para as semifinais e a gente está próximo de fazer história, estamos vivos nisso", pontuou o atleta.

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira, 23, diante do América-MG, em busca de alcançar pela primeira vez uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. Antes da partida, o atacante Thiago Galhardo frisou o valor histórico do embate para o Leão e para o futebol nordestino.

"A logística, quando tem voos longos como é o caso, por exemplo, de Belo Horizonte e Porto Alegre, que precisa de escala, a gente consegue um voo direto. A gestão sabe o quão importante é passar de fase financeiramente falando pra história do clube, então o Vojvoda tá fazendo o melhor esquema pra gente poder ir lá e tentar fazer um grande jogo. Ano passado conseguimos a vitória, esse ano fomos surpreendidos, mas acho que é um outro tipo de competição, jogo, são 180 minutos e decidiremos em casa", falou ainda.

Jogo proposto em América-MG x Fortaleza

Ao analisar o que pode ser a partida, Thiago Galhardo falou que a tendência é que o América-MG ceda a bola ao Leão, a fim de se aproveitar de recomposições rápidas e contra-ataques. O atacante ressaltou, no entanto, que o time de Vojvoda tem se preparado para ter sabedoria e deixar o placar vivo para o jogo de volta, que irá ocorrer na Arena Castelão.

"Acho que eles vão dar a bola para nós jogarmos e vão tentar fazer de tudo para jogar no nosso erro e contra-atacar. Foi assim lá no jogo, pelo Brasileiro. Acho que temos que ter a maior sabedoria possível pra trazer o jogo vivo pra casa, tentar o resultado lá. A gente tem se defendido muito bem nos últimos jogos, contra o Santos, contra o Internacional e até o próprio Libertad com a característica de Sul-Americana, de quartas de finais. É um time muito forte, liderando lá o Campeonato Paraguaio, e temos que saber jogar isso. A gente gosta de propor o jogo e temos que estar atentos caso na recomposição", disse.