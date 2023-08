Fim do tabu: Fortaleza vence o Internacional fora de casa pela primeira vez na história

O Leão do Pici encerrou mais um tabu ao derrotar o Colorado fora de casa pela primeira vez. Thiago Galhardo foi o autor do único gol da partida deste sábado, 19

Com a vitória sobre o Internacional por 1 a 0, na tarde deste sábado, 19, no Beira-Rio, o técnico Juan Pablo Vojvoda aumentou a lista de tabus quebrados com a camisa do Fortaleza. Esta foi a primeira vez que o Tricolor superou o Colorado jogando fora de casa.

Em toda a história do confronto, o time cearense havia visitado os gaúchos onze vezes antes do triunfo inédito desta tarde. O Inter era amplamente superior no retrospecto: oito vitórias, nenhuma derrota e três empates. O longevo tabu caiu por terra com o gol de Thiago Galhardo, ainda na primeira etapa do confronto.