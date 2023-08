Fortaleza volta a vencer como visitante na Série A após quase dois meses

O Leão do Pici não vencia fora de casa desde o dia 21 de junho, quando superou o Cruzeiro no Mineirão também por 1 a 0

Depois de golear o Santos no Castelão e encerrar a sequência de quatro derrotas consecutivas, o Fortaleza colocou ponto final em mais uma marca negativa na Série A do Campeonato Brasileiro. Ao vencer o Internacional por 1 a 0, na tarde deste sábado, 19, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Tricolor voltou a triunfar como visitante após aproximadamente dois meses.

Antes de hoje, a última vitória da equipe cearense jogando longe dos próprios domínios havia sido contra o Cruzeiro, no dia 21 de junho, no Mineirão. Na oportunidade, o escrete vermelho-azul-e-branco também venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Lucero. A partida foi válida pela 11ª rodada do Brasileirão.