Marinho se irrita após substituição em vitória do Fortaleza e chuta garrafa; veja vídeo

Uma publicação feita por meio do perfil oficial do jogador disse que "Marinho não saiu chateado com o treinador" e que "irritação de sair faz parte"

O atacante Marinho, responsável por sofrer o pênalti que resultou na vitória do Fortaleza sobre o Internacional neste sábado, 19, no Beira Rio, deixou o campo irritado após ser substituído por Yago Pikachu aos 22 minutos do segundo tempo.

Ao perceber que sairia do jogo, Marinho mudou o semblante e, ao chegar na área técnica, próximo aos assentos do banco de reservas, chutou uma garrafa. Thiago Galhardo, autor do gol do triunfo, foi substituído no mesmo momento, mas a reação do centroavante foi de tranquilidade.



Uma postagem no perfil pessoal do jogador no Instagram diz que “Marinho não saiu chateado com o treinador, deixando claro. Irritação de sair faz parte. Estamos blindados e fechados. Fortaleza acima de tudo. Só vamos por mais, feliz em contribuir mais uma vez”.