Tinga celebra fim de tabu contra o Inter e exalta vitória: "Dá tranquilidade"

O Tricolor do Pici venceu o Colorado pela primeira vez na história como visitante neste sábado, 19, em duelo que marcou a estreia de ambas equipes no returno da Série A de 2023

Titular e capitão do Fortaleza na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional na tarde deste sábado, 19, o lateral-direito Tinga celebrou o triunfo conquistado fora de casa e também o fim do tabu do Tricolor do Pici de nunca ter vencido o Colorado como visitante anteriormente.

"Jogo muito difícil, quebramos um tabu e abrimos cinco pontos em relação ao Inter. Dá tranquilidade para trabalhar, parabéns para todo grupo", disse Tinga em entrevista na saída do campo após o fim da partida.