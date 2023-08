Guilherme cita melhora do gramado do Castelão, mas pontua: "Ainda não é aquilo que a gente espera"

O atacante Guilherme, do Fortaleza , concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 16, no Pici. Na oportunidade, o camisa 11 do Leão do Pici avaliou o estado do gramado da Arena Castelão e afirmou que o campo vem melhorando, mas ainda "não é aquilo" que os times esperam.

O estádio é alvo de críticas constantes devido o estado do seu gramado, que passou por obras entre novembro de 2022 e março de 2023. A Conmebol, inclusive, ainda não confirmou o Castelão como palco do jogo entre Fortaleza e América-MG, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, justamente por conta da condição do campo.

O Gigante da Boa Vista passará por vistoria da entidade nesta sexta-feira, 18. Apesar disso, o Esportes O POVO apurou que não deve haver veto ao Castelão para as quartas da Sul-Americana. A intenção é reforçar a necessidade de melhor preservação e apontar eventuais ajustes no cuidado diário do gramado, que já recebeu 35 jogos na atual temporada.

Jogos no PV

Fortaleza e Ceará mandarão uma partida da Série A e B do Campeonato Brasileiro, respectivamente, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), após decisão conjunta com o Governo do Estado, visando preservar o gramado da Arena Castelão. Os embates serão contra Coritiba e Londrina, que serão realizados nos dias 27 de agosto e 06 de setembro.