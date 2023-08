Fortaleza ultrapassa marca de 800 mil torcedores na Arena Castelão em 2023

Em 2022, o Fortaleza ultrapassou a marca de 1 milhão de presentes na Arena Castelão na 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na época, o Leão do Pici havia disputado 32 partidas como mandante.

O Fortaleza ultrapassou a marca de 800 mil torcedores presentes na Arena Castelão em 2023. No empate diante do Libertad-PAR , que garantiu classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, 8, o Leão do Pici registrou 50.542 mil presentes, sendo o segundo maior público do Tricolor na temporada.

Públicos do Fortaleza em competições internacionais em 2023:

Deportivo Maldonado (2ª fase do Playoff da Libertadores): 52.502

Cerro Porteño (3ª fase do Playoff da Libertadores): 42.285

Palestino (1ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana): 26.073

Estudiantes de Mérida (3ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana): 28.534

San Lorenzo (4ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana): 27.422

Libertad (Oitavas de final da Copa Sul-Americana): 50.542