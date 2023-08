Goleada diante do Santos marca centésima vitória do Fortaleza na Série A por pontos corridos

O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda conquistou a centésima vitória na era dos pontos corridos da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo, 13, ao golear o Santos, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Na atual edição da elite do Brasileirão, o Leão do Pici soma sete triunfos em 19 partidas.

Sob o comando do argentino, o Fortaleza conquistou 39 vitórias, representando 39% do total. Os triunfos foram registrados em 95 partidas disputadas na Série A desde 2021. Desde o retorno à elite, em 2019, o Tricolor conquistou 64 resultados positivos.

A marca foi alcançada na 7ª edição de Série A de pontos corridos disputados pelo Fortaleza. O atual sistema foi implementado em 2003. A equipe cearense disputou em 2003, 2005, 2006, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Com a vitória somada diante do Santos, o Leão voltou a vencer após quatro partidas e, de quebra, se reaproximou do G10 da Série A.

Vitórias do Fortaleza nos pontos corridos da Série A do Campeonato Brasileiro (2003-atualmente)

2003: 12 vitórias em 46 partidas

2005: 16 vitórias em 42 partidas

2006: 8 vitórias em 38 partidas

2019: 15 vitórias em 38 partidas

2020: 10 vitórias em 38 partidas

2021: 17 vitórias em 38 partidas

2022: 15 vitórias em 38 partidas

2023: 7 vitórias em 19 partidas (até o momento)

Veja os adversários vencidos pelo Fortaleza desde 2019 na Série A

2019: