Fortaleza volta a marcar quatro gols em um mesmo jogo após três meses

Tricolor do Pici não conseguia tal feito desde o dia 4 de maio, quando goleou o Estudiantes de Mérida, da Venezuela, por 6 a 1, pela Copa Sul-Americana

O Fortaleza goleou o Santos por 4 a 0 na noite deste domingo, 13, e quebrou um jejum de quatro partidas sem vencer no Brasileirão Série A. Além disso, o Leão do Pici ainda voltou a marcar quatro tentos em um mesmo jogo após três meses.

A última vez em que o Tricolor conseguiu esse feito foi no dia 4 de maio, quando goleou o Estudiantes de Mérida, da Venezuela, por 6 a 1, pela Copa Sul-Americana. O jogo em questão foi realizado na Arena Castelão.

Desde então, o setor ofensivo do time de Vojvoda passou por mudanças. Moisés, que era peça chave, deixou o clube rumo ao México. Nesse período, o Leão ainda contou com as chegadas de Marinho e Machuca para o setor.