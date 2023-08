Adversário do Fortaleza, Santos não vence um jogo como visitante há quase três meses

O último triunfo do Peixe longe dos seus domínios ocorreu no dia 14 de maio, quando venceu o Vasco por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro

O Fortaleza segue sua preparação para enfrentar o Santos no próximo domingo, 13, em partida da 19ª rodada da Série A 2023. O jogo, que acontecerá na Arena Castelão, terá início às 18 horas (de Brasília).

No duelo, o Leão do Pici vai receber um adversário que acumula maus resultados fora de casa nas últimas partidas. A equipe da Baixada Santista não vence um jogo como visitante há quase três meses.

O último triunfo do Peixe longe dos seus domínios ocorreu no dia 14 de maio, quando venceu o Vasco por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro Série A. O duelo em questão foi realizado no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Desde então, o Santos acumula sete partidas como visitante, sendo cinco derrotas e dois empates.