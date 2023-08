Após sofrer trauma no joelho direito, Calebe desfalca Fortaleza contra o Santos

O meio-campista sofreu a lesão na classificação do Leão do Pici para as quartas de final da Copa Sul-Americana, na terça-feira, 8

O técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, ganhou um desfalque de peso para o duelo diante do Santos. Após sofrer um trauma no joelho direito contra o Libertad-PAR, o meio-campista Calebe não entrará em campo no próximo domingo, 13, pela última rodada do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão.

Ele precisou ser substituído no primeiro tempo do duelo diante da equipe paraguaia e, ainda no Castelão, começou a ser avaliado pelo Departamento de Saúde e Performance do Leão do Pici. Agora, o camisa 27 já está fazendo tratamento, mas ainda realiza exames para saber os reais danos causados no local.

Além de Calebe, outros três atletas desfalcam o Fortaleza. Pedro Rocha e Hércules estão no departamento médico há um tempo para tratar as graves lesões no joelho. Juan Martín Lucero, por sua vez, foi suspenso pela Fifa por quatro meses devido a forma que deixou seu ex-clube, o Colo-Colo/CHI.