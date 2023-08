Adversário do Fortaleza nas quartas de final da Sula será definido nesta quinta-feira, 10

Rival do Tricolor no Pici sairá do duelo brasileiro entre Red Bull Bragantino e América-MG, que será disputado nesta quinta-feira

Após classificação histórica às quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, 8, diante do Libertad-PAR, o Fortaleza espera do confronto entre Red Bull Bragantino e América-MG o seu adversário na próxima fase da competição. Na ida, disputada em Belo Horizonte, no último dia 3 de agosto, a partida ficou no 1 a 1. De qualquer forma, seja qual for o oponente, o Tricolor de Aço decide a vaga para a semifinal na Arena Castelão.

Agora, no jogo de volta, nesta quinta-feira, 10, realizado em Bragança Paulista-SP, apenas a vitória interessa para ambas as equipes. O Coelho busca chegar pela primeira vez nesta etapa do torneio. Já o Massa Bruta tenta realizar mais uma campanha histórica, repetindo 2021, quando foi vice-campeão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As duas agremiações já enfrentaram o Leão do Pici na Série A 2023 e levaram a melhor. Em 20 de maio, no Independência, o escrete vermelho-azul-e-branco foi superado pelo placar de 2 a 1 frente ao América.

Já mais recente, no dia 29 de julho, o Red Bull Bragantino não tomou conhecimento do Tricolor e bateu os comandados de Vojvoda por 3 a 0, em plena Arena Castelão