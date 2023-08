Vojvoda reconhece 1º tempo difícil, mas exalta atuação do Fortaleza na etapa final

O treinador argentino comentou que no intervalo antes do segundo tempo conversou com os atletas e fez algumas mudanças táticas na equipe

Em entrevista coletiva após a emocionante classificação do Fortaleza na Copa Sul-Americana, o treinador Juan Pablo Vojvoda fez uma análise geral da atuação da equipe diante do Libertad, adversário pelo qual classificou como “muito difícil”.

Durante a fala, o comandante argentino reconheceu que o Tricolor do Pici teve algumas dificuldades durante o primeiro tempo, sobretudo no encaixe da marcação. Nesta etapa do jogo, o Leão acabou derrotado pelos visitantes, que marcaram um gol aos 43 minutos e tornaram o clima da partida repleta de tensão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eles tiveram melhor disposição quanto ao posicionamento no campo. Não encaixamos bem a marcação, eles tiveram uma melhor fluidez no jogo e conseguiram um gol, fizeram um bom primeiro tempo. Para o segundo tempo, falamos com os jogadores. São jogadores inteligentes que temos no elenco, encaixaram um novo sistema tático”, comentou.

No intervalo, Vojvoda relembrou que teve uma conversa com os jogadores para mudar o panorama. Além do papo, o treinador também fez ajustes táticos no time, atitudes que surtiram efeito dentro de campo.

“Tivemos uma proposta diferente, avançamos no campo e conseguimos a classificação contra um adversário muito difícil, que vinha da Libertadores. Também era um momento não muito bom para nós, então é preciso ter personalidade para jogar, e temos isso nos jogadores. Estou feliz pelo desempenho e por termos conseguido essa classificação de fase”, concluiu.