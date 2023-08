Pedro Augusto celebra estreia com a camisa do Fortaleza: "Momento incrível para mim"

O camisa 21 disputou a primeira partida pelo Leão do Pici e, de quebra, já foi titular. Ele teve boa atuação e foi fundamental para o funcionamento do meio de campo

A noite de terça-feira, 1º, foi de estreia para o volante Pedro Augusto, do Fortaleza. O atleta foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Libertad-PAR, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Dias após o duelo, ele se mostrou satisfeiro com o desempenho mostrado em campo.

“Foi um momento incrível para mim. Fiquei sabendo que ia jogar um dia antes do jogo. E aí já comecei a mentalizar o jogo, mentalizar as minhas tarefas no jogo. Me senti muito à vontade no campo. Acho que isso faz parte também da recepção de todos. Então acho que isso contribuiu muito para que o desempenho fosse positivo”, disse Pedro em vídeo para a TV Leão.

“Fico feliz de ter sido uma boa partida. Acho que todo mundo fez uma boa partida, tanto defensivamente, como ofensivamente. Isso é muito importante. Quero dar sequência nessa boa fase. Tô feliz, acho que foi uma boa estreia. Vou ter boas recordações”, completou.

Pedro Augusto foi utilizado por Vojvoda como terceiro homem de meio-campo, ou seja, como um volante mais adiantado. O camisa 21, que esteve ao lado dos titulares Caio Alexandre e Zé Welison, teve bom aproveitamento nos passes - acertou 20 de 25 (80% de aproveitamento - e foi muito participativo.

Ele chega ao Tricolor do Pici com contrato até o final de 2024, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Antes, ele estava no futebol português, defendendo o Arouca.