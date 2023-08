Fortaleza e Libertad já tem mais de 37 mil torcedores confirmados

Na terça-feira, 8, o Fortaleza enfrenta o Libertad-PAR pelo confronto da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para o confronto da volta que será na Arena Castelão, às 19 horas, 37.948 torcedores já garantiram presença.

Desses, 25.936 foram sócios que realizaram Check-In. Os outros 12.012 foram parte da torcida que compraram ingressos. Os setores Bossa-Nova, Premium, Especial e Inferior Sul já estão esgotados.

A diretoria do Tricolor de Aço colocou valores promocionais a partir de R$ 15,00 para ter um grande público no Gigante da Boa Vista e ajudar o time a avançar às quartas de final do torneio sul-americano. Por ter vencido a ida por 1 a 0, em Assunção, no Paraguai, um empate serve para os comandados de Vojvoda conseguirem carimbar a vaga.

