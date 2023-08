Adversário do Fortaleza, Goiás não vence como mandante há seis jogos

Times se enfrentam neste sábado, 5, às 18h30min, no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em partida da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A

O Fortaleza segue sua preparação para o próximo compromisso pela Série A do Campeonato Brasileiro. No sábado, 5, o time tricolor encara o Goiás às 18h30min, no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em partida da 18ª rodada do certame nacional.

No duelo, o Leão do Pici pode se apegar ao momento ruim do time goiano atuando como mandante. Isso porque o Verdão não vence há seis partidas na Serrinha, acumulando duas derrotas e quatro empates. A última vitória da equipe dentro de casa ocorreu no dia 31 de maio, quando bateu o Paysandu por 2 a 1, pela Copa Verde.

Desde então, sofreu derrotas para Cuiabá e Coritiba e empatou com Gimnasia-ARG, Fluminense, Atlético Mineiro e Grêmio. O baixo desempenho dentro dos seus domínios fez o clube cair na tabela de classificação da Série A. Atualmente, o Goiás ocupa a décima sexta colocação com 16 pontos, um a mais que o Bahia, primeiro time do Z4.

Leão invicto

Na partida, o Fortaleza ainda defenderá uma invencibilidade de cinco anos contra o time goiano. A sequência invicta iniciou em 2019 e, no período, as equipes se enfrentaram seis vezes, com quatro vitórias do Tricolor do Pici e dois empates.

A última derrota para o Goiás aconteceu em 1° de setembro de 2018, em duelo válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Esmeraldino venceu por 3 a 1, com gols de Victor Ramos e Ernandes (2x). Felipe descontou para o Leão do Pici.