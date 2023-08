Vojvoda destaca "competitividade e rendimento dos jogadores" em vitória contra o Libertad

O Fortaleza conquistou uma boa vantagem no Paraguai ao vencer o Libertad por 1 a 0, na noite desta terça-feira, 1º, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda participou de entrevista coletiva e destacou as virtudes que fizeram o Leão superar o adversário.

“A virtude creio que foi a competitividade e o rendimento dos meus jogadores. A gente necessitava fazer uma partida de alta competitividade, porque sabemos que o Libertad propõe um jogo, em determinado momento, físico e em outros, individual. Então eu creio que pode ser uma das causas deste resultado.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Guilherme celebra assistência em vitória diante do Libertad e convoca torcida do Fortaleza

Pedro Augusto acerta 80% dos passes em estreia pelo Fortaleza

Fortaleza supera o Ceará e se torna nordestino com mais vitórias internacionais em jogos oficiais

Vindo de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza precisava retornar ao caminho das vitórias. E foi o que aconteceu, destacou Vojvoda. O argentino ainda afirmou que a equipe possui “grandes expectativas” na disputa da Copa Sul-Americana.

“A gente precisava disso, porque a verdade é que vínhamos de três derrotas consecutivas no Brasileirão. Focamos nesta competição, pois havíamos feito uma primeira fase muito boa. Temos grandes expectativas nesta competição. É continuar dessa maneira.”

Projetando a partida da volta, Vojvoda imagina um cenário parecido com o que foi visto no Paraguai. Mesmo com a vantagem criada, o comandante tricolor vê a eliminatória em aberto e afirma que a sua equipe precisa trabalhar para confirmar a classificação.

“Vejo uma partida similar a que se viu hoje. Com muita competitividade entre as duas equipes. Libertad é um time que conhece esta competição, que conhece a Copa Libertadores também. Eles têm bons jogadores, é a melhor equipe do Paraguai. Então eu imagino uma partida com características similares. É um resultado (1 a 0) que está aberto e por isso temos que planejar e trabalhar.”

Para encerrar a coletiva de imprensa, o treinador ressaltou a importância do torcedor para o time. Vojvoda reconheceu que os últimos resultados em casa não foram os esperados, mas pediu o apoio dos tricolores na partida contra o Libertad.

“Quanto à torcida, eu sempre falo que precisamos deles. Sabemos que no Brasileirão tivemos duas partidas que não pudemos conseguir o que a gente busca, mas precisamos estar juntos. Eu vejo um time como uma família, um time que está unido nos momentos ruins, e nesses momentos também precisamos da nossa torcida. É uma torcida espetacular, é uma torcida que nos momentos importantes sempre está. Precisamos do apoio de todos.”