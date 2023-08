Guilherme celebra assistência em vitória diante do Libertad e convoca torcida do Fortaleza

Autor da assistência que resultou no gol da vitória do Fortaleza sobre o Libertad, o atacante Guilherme celebrou a oportunidade como titular e convocou a torcida tricolor para lotar a Arena Castelão no duelo da volta, que acontece na próxima terça-feira, valendo vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

“A oportunidade que tive hoje de sair jogando, muito feliz. Tenho trabalhado muito, não só eu, mas também todos meus companheiros. Vitória muito importante pra gente, precisávamos voltar a vencer. E voltar a vencer em um jogo como esse, difícil, pela Sul-Americana, é muito importante para nós. É uma boa vantagem também para o jogo da volta”, comemorou o atacante.

Durante sua fala - compartilhada pelo perfil do Fortaleza nas redes sociais - Guilherme enalteceu a torcida do Fortaleza e pediu o apoio de todos no segundo confronto diante do time paraguaio. O atacante reforçou que a massa tricolor tem sido o “12º jogador” do clube.

“Já quero aproveitar também e convocar nosso torcedor, que tem nos ajudado, empurrado, dado força e jogado pra cima. Quero convocar todos para a próxima terça-feira lotar o Castelão e fazer uma festa linda, que vocês já são craques em fazer essa festa linda. Vocês têm sido nosso 12º jogador”, disse.