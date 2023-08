Pedro Augusto acerta 80% dos passes em estreia pelo Fortaleza

Volante realizou sua primeira partida pela equipe tricolor diante do Libertad e deu dinâmica ao meio-campo do time de Juan Pablo Vojvoda

O volante Pedro Augusto realizou sua estreia pelo Fortaleza na noite desta terça-feira, 1º. O camisa 21 foi titular na vitória tricolor por 1 a 0 diante do Libertad, do Paraguai, pela Sul-Americana, e teve bom desempenho na primeira partida com a camisa leonina.

Na oportunidade, o jogador formou uma trinca no meio-campo com Caio Alexandre e Zé Welison, que são frequentemente titulares com Vojvoda. Escalado como "terceiro homem" no setor, ele atuou mais avançado que os outros dois e deu dinâmica ao Leão do Pici.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 73 minutos em campo, Pedro tocou na bola 36 vezes e conseguiu 80% de acerto nos passes que tentou (20 de 25), de acordo com o Sofascore. Nas características defensivas, ele obteve quatro cortes e duas interceptações.

Leia Mais Fortaleza supera o Ceará e se torna nordestino com mais vitórias internacionais em jogos oficiais

Após quatro jogos fora, Tinga retorna como titular e tem atuação de destaque pelo Fortaleza

Fortaleza tem atuação sólida, bate o Libertad e larga em vantagem nas oitavas da Sul-Americana

O novo reforço do Tricolor de Aço ainda recebeu cartão amarelo aos oito minutos do segundo tempo após falta cometida. Ele deixou o campo de jogo aos 28 minutos da etapa final para ceder lugar a Pochettino.

Anunciado pelo Fortaleza há pouco mais de duas semanas, o jogador de 26 anos assinou contrato com o clube até o fim de 2024, com possibilidade de renovação por mais um ano.