Fortaleza supera o Ceará e se torna nordestino com mais vitórias internacionais em jogos oficiais

Além da vitória diante do Libertad garantir vantagem para o Fortaleza no confronto da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o resultado contribuiu para um feito histórico leonino. Nesta terça-feira, 1, o clube tornou-se o nordestino com mais vitórias internacionais em confrontos oficiais.

Diante dos paraguaios, o Tricolor conquistou seu quinto triunfo fora do Brasil, superando o rival Ceará, que possui quatro. O top-4 é completado por Sport, com três, e Bahia, duas.

