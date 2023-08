Autor do gol decisivo, Zé Welison comemora vitória do Fortaleza e projeta jogo da volta

Essa foi a segunda fez na temporada que Zé Welison balançou as redes em 32 jogos disputados. Seu primeiro tento havia sido na Sul-Americana, diante do Estudiantes de Mérida/VEN

O volante Zé Welison, do Fortaleza, foi decisivo para a vitória tricolor diante do Libertad, nesta terça-feira, 1, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ainda no primeiro tempo, o camisa 17 anotou o gol que deu a vantagem ao Leão para o confronto da volta, na próxima terça-feira, 8, às 19 horas, na Arena Castelão

Após o jogo, o atleta destacou a importância de largar na frente na decisão por uma vaga nas quartas de final do torneio: “Achamos o gol no primeiro tempo e conseguimos sair com a vitória daqui, que é muito importante. Agora esperamos fazer um grande segundo jogo em casa diante do nosso torcedor”, afirmou.

O rival do tricolor, Libertad, não perdia há oito duelos. Dentro dos seus domínios, eram cinco. O jogador leonino exaltou a dificuldade do feito da equipe cearense: “Sabíamos que a equipe deles era muito forte jogando em casa e vinha de vários resultados positivos e tivemos que nos impor", pontuou.

Essa foi a segunda fez na temporada que Zé Welison balançou as redes em 32 embates disputados. Desde a lesão de Hércules. o futebolista vem sendo o escolhido de Vojvoda para formar dupla com Caio Alexandre.