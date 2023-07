Machuca recebe poucos minutos em estreia pelo Fortaleza, mas soma bons números

O atacante argentino entrou nos minutos finais do jogo diante do RB Bragantino, na noite deste sábado, 29, mas somou bons números

A noite, como um todo, não foi boa para o Fortaleza e seus torcedores. O clube perdeu por 3 a 0 para o RB Bragantino em plena Arena Castelão, em partida válida pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão. Ao menos o duelo serviu para o atacante Imanol Machuca dar seu cartão de visitas aos cearenses, mesmo com os poucos minutos em campo.

O atleta argentino, contratado por R$ 11,7 milhões junto ao Unión Santa Fé, entrou em campo no lugar de Calebe, por volta do minuto 35 da segunda etapa. De certa forma, o jovem de 23 anos aproveitou bem o tempo que esteve em ação. Ainda na busca pela melhor adaptação, ele acumulou bons números.

Números de Machuca contra o RB Bragantino

Dribles: 4/4



Toques na bola: 21



Passes certos: 12/13



Bolas longas: 1/1



Duelos no chão: 4/6



Perda da posse de bola: 5



Dados retirados do SofaScore

Machuca não se escondeu do jogo e foi bem participativo nos quase vinte minutos jogados, contando com os acréscimos. O argentino mostrou personalidade ao tocar 21 vezes na bola e não hesitar em fazer jogadas individuais, seu ponto forte.

A novela envolvendo a chegada do atacante Imanol Machuca ao Fortaleza chegou ao fim, e com final feliz para o clube cearense, que anunciou a contratação do atleta nesta sexta-feira, 28. O Tricolor do Pici desembolsou 2,5 milhões de dólares, equivalente a R$ 11,7 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos, e tirou o jogador do Unión Santa Fé-ARG. Com este valor, a aquisição do jovem se tornou a maior da história do futebol local.

Anteriormente, o dono do posto de compra mais cara do estado era o Ceará. O Vovô adquiriu o meio-campista Guilherme Castilho, junto ao Atlético-MG, por R$ 9,6 milhões em julho de 2022. Na oportunidade, o time alvinegro ficou com 65% dos direitos do jogador.