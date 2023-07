Torcedora do Fortaleza invade campo, abraça Calebe e é "escoltada" por Galhardo

Além da derrota amarga do Fortaleza, superado por 3 a 0 pelo RB Bragantino, o confronto deste sábado, 29, também ficou marcado por uma invasão de campo na Arena Castelão. A ação aconteceu por volta dos 30 minutos do segundo tempo, momentos após o segundo gol do Massa Bruta.

A invasão foi protagonizada por uma mulher, que invadiu o campo e abraçou Calebe. Sorridente e trajada com uma camisa do Fortaleza, a torcedora correu, em seguida, na direção de Thiago Galhardo. O atacante conversou com ela e a conduziu, junto de dois seguranças, para fora do campo.

Apesar da derrota no placar, a mulher fazia gestos felizes em direção à arquibancada e parecia se divertir com a situação. O Estatuto do Torcedor prevê, no art. 41-B, pena de reclusão de 1 a 2 anos e multa para aquele que “promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos”.