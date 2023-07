Vojvoda reconhece mau momento do Fortaleza e diz: "O torcedor necessita de uma resposta"

O treinador do Leão disse que confia no elenco e que irá continuar trabalhando para sair dessa situação. Na Série A, o time cearense acumula três derrotas consecutivas

Em entrevista coletiva após a derrota por 3 a 0 para o RB Bragantino, o treinador Vojvoda lamentou as chances perdidas no primeiro tempo, mas reconheceu a superioridade do adversário na etapa final do jogo. O treinador comentou, ainda, sobre a sequência negativa que a equipe vive, de três derrotas no Brasileirão.

“Aceito críticas, aceito que não jogamos bem nessas três partidas que perdemos. Mas acredito em meus jogadores. Vou continuar trabalhando para sair dessa situação”, disse o comandante argentino.

De forma franca, Vojvoda enfatizou que esse tipo de situação acontece no futebol e que é preciso estar preparado para superá-la. Ainda em sua fala, o argentino contou sobre a importância da união interna neste momento negativo para, assim, darem uma resposta para a torcida.

“Tanto no futebol, como na vida, muitas vezes esperamos algo, mas acontece outra coisa diferente. Temos que estar preparados para isso. Estamos no futebol há muito tempo. É uma situação difícil, é preciso estarmos juntos e acreditar. Não sei se esquecer. Esquecer essas três partidas é difícil, mas temos que analisar, corrigir erros e acreditar. Analisar o que fizemos bem para reforçar, mas logicamente tivemos erros que foram penalizados. É estar juntos agora, neste momento temos que fechar. Estar juntos jogadores, comissão e todo clube. O torcedor necessita de uma resposta e vamos trabalhar para isso”, concluiu.