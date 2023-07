Veja quem apita Fortaleza x RB Bragantino, pela Série A do Brasileirão

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) escalou André Luiz Skettino Policarpo Bento, de Minas Gerais, para apitar Fortaleza x RB Bragantino pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A partida será a 14ª arbitrada por André Luiz por competições nacionais em 2023. O árbitro será auxiliado pelos conterrâneos Guilherme Dias Camilo (FIFA) e Celso Luiz da Silva.

No ano, André Luiz, natural de Sabará (MG), apitou a vitória do Fortaleza contra o Athletico-PR por 1 a 0.

A arbitragem de vídeo será conduzida por Rodrigo Carvalhaes de Miranda, do Rio de Janeiro, com auxílios de Diogo Carvalho Silva, também do Rio de Janeiro, e Daniel Victor Costa Silva, de Minas Gerais.

O duelo entre Fortaleza e RB Bragantino acontece neste sábado, 29, às 18h30min (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

