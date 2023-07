"Sucesso que Machuca": Fortaleza lança desafio que premiará torcedores com ingressos para a Sula

Para participar, é preciso publicar um vídeo no Kwai, plataforma de vídeos curtos, cantando uma música de sofrência em qualquer ritmo. A promoção é uma alusão a contratação do atacante Imanol Machuca

Em alusão a contratação do atacante argentino Imanol Machuca, o Fortaleza lançou, em parceria com o aplicativo Kwai, que é patrocinador oficial do clube, um desafio que irá premiar dez torcedores com ingressos para o duelo contra o Libertad-PAR na Arena Castelão, pelas oitavas de final da Sul-Americana.

Para participar, é preciso estar cadastrado no Kwai e publicar um vídeo na plataforma cantando uma música de sofrência, em qualquer ritmo, com a hashtag #SucessoQueMachuca na descrição. Os dez melhores vídeos serão premiados com os ingressos.

A promoção é válida até às 12 horas da próxima sexta-feira, 4 de agosto — data em que também serão revelados os vencedores. O confronto contra o Libertad acontece na terça-feira seguinte, dia 8, na Arena Castelão, às 19 horas. Antes, as equipes fazem o primeiro jogo da disputa pela classificação no Paraguai.

Machuca foi a maior compra da história do futebol cearense

Para contratar Imanol Machuca, o Tricolor do Pici desembolsou 2,5 milhões de dólares, equivalente a R$ 11,7 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos do ex-jogador do Unión Santa Fé-ARG. Com este valor, a aquisição do jovem de 23 anos se tornou a maior da história do futebol cearense.



Anteriormente, o dono do posto de compra mais cara do estado era o Ceará. O Vovô adquiriu o meio-campista Guilherme Castilho, junto ao Atlético-MG, por R$ 9,6 milhões em julho de 2022. Na oportunidade, o time alvinegro ficou com 65% dos direitos do jogador.