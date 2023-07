Fortaleza anuncia meia venezuelano Kervin Andrade para o Sub-20

O Fortaleza oficializou a contratação, por empréstimo, do meia-atacante venezuelano Kervin Andrade, de 18 anos, que estava no La Guaira-VEN. O atleta é tratado como uma das principais promessas do futebol da Venezuela. O contrato será até julho de 2024.

Pelo Torneio de Toulon, competição disputada por jogadores de 17 a 23 anos, foi o grande destaque da seleção Vinotinto, que encerrou o campeonato na 8ª posição.

Na lista da Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES), Kervin figura na lista dos 20 meias mais promissores do futebol mundial. No seu ex-clube, marcou seis gols e contribuiu com uma assistência em 57 partidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Ex-Fortaleza, volante Felipe é emprestado pelo Goiás ao Sport até o fim de 2023

Fortaleza se prepara para enfrentar maratona de cinco jogos em 16 dias

Brítez, zagueiro do Fortaleza, é o 2° atleta com mais cartões na Série A; veja números

A princípio, a chegada do venezuelano será para as categorias de base. Porém, a tendência é que seja aproveitado em breve no time principal. Seu nome já foi publicado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).