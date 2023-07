Zagueiro português Tobias Figueiredo cita influência de Boeck para acerto com Fortaleza

Ex-goleiro atuou com o novo reforço do Leão no Sporting, de Portugal. Tobias chega ao Pici com contrato de três temporadas

Formado nas categorias de base do Sporting, de Portugal, o zagueiro Tobias Figueiredo foi apresentado como novo reforço do Fortaleza nesta terça-feira, 25. Na oportunidade, ele esteve acompanhado de um velho conhecido dos tempos do Leão português: Marcelo Boeck.

Hoje assessor executivo de futebol, o ex-goleiro atuou com o novo zagueiro tricolor no passado e teve grande influência para o acerto entre as partes.

"Tive outras propostas, mas o Marcelo (Boeck) me ligou e falou do clube, do campeonato. Tenho certeza que é uma boa oportunidade para mim. É um campeonato muito competitivo e que tem muitos jogos. Marcelo foi importante, ele me ajudou bastante na minha subida para o time principal (do Sporting)", revelou Tobias.



Aos 29 anos, o português revelou que gosta de se preparar para estar no mais alto nível e comparou o futebol europeu com o brasileiro. Essa será a primeira experiência do zagueiro no Brasil.

"Tenho me preparado ao máximo, estava em pré-temporada. Sou uma pessoa que trabalha bastante, me preparo da melhor maneira para estar no mais alto nível [...] Posso ajudar na cultura tática, sem dúvida. Aqui é um futebol mais técnico, de qualidade. Lá é um futebol mais físico, de corrida."



Características

Ainda durante sua coletiva de apresentação, Tobias comentou sobre suas características e estilo de jogo, além de afirmar que chega para lutar pela titularidade na defesa leonina.

"Sou forte fisicamente, bom no jogo aéreo. Tenho uma boa leitura de jogo, até porque tive uma boa formação no Sporting [...] Todos os jogadores querem jogar, querem ser titulares. Eu não sou diferente, quero jogar, mas obviamente tenho que trabalhar para isso. A escolha é do técnico. Tenho que dar o melhor diariamente dentro e fora de campo para poder ser opção', comentou.