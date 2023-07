"É um sonho estar aqui", diz Tobias Figueiredo em apresentação no Fortaleza

Zagueiro português chega ao Leão do Pici com contrato válido até junho de 2026. Ele acumula passagens por Sporting-POR e Nottingham Forest-ING

O zagueiro português Tobias Figueiredo foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza na tarde de ontem, no Pici. Com contrato até junho de 2026, o jogador citou sua passagem pelo futebol inglês e revelou que atuar no Brasil era um "sonho" na sua carreira.

"Meu grande sonho era jogar na Inglaterra e tive essa oportunidade. Surgiu essa possibilidade de jogar o Campeonato Brasileiro, que tem crescido bastante. É um campeonato muito competitivo. É um sonho estar aqui", comentou.



Contratado há duas semanas, o defensor chega ao Tricolor do Pici após disputar a temporada 2022/23 pelo Hull City, clube da segunda divisão inglesa. Antes disso, ele vestiu as camisas de Sporting, de Portugal, e do Nottingham Forest, time tradicional da Inglaterra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Fortaleza anuncia meia venezuelano Kervin Andrade para o Sub-20

Ex-Fortaleza, volante Felipe é emprestado pelo Goiás ao Sport até o fim de 2023

Fortaleza se prepara para enfrentar maratona de cinco jogos em 16 dias

Ao falar sua expectativa sobre a primeira experiência no futebol brasileiro, Tobias relatou que assistia jogos da Série A e revelou conversa com os amigos antes de acerto com o Fortaleza.

"Eu já tinha vindo acompanhar o Campeonato Brasileiro, assisti alguns jogos. Com a vinda dos treinadores portugueses, os jogos começaram a passar com mais frequência nas TVs de lá. Sabemos que é um clube grande (Fortaleza), o Brasil tem clubes grandes. Comentei com alguns colegas sobre a minha vinda e eles ficaram contentes pois sabiam o valor do clube."



Adaptação

Na capital cearense há pouco mais de dez dias, o zagueiro segue em processo de adaptação. De acordo com ele, inclusive, isso nunca foi problema na sua carreira.

"Já comentei com o Marcelo (Boeck) que aqui faz muito calor. É completamente oposto da Inglaterra, lá é muita chuva e frio. Eu me adapto bem, seja frio ou sol. Agora é trabalhar e me adaptar o mais rápido possível para ajudar a equipe", disse.