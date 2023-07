Fortaleza aguarda documentações de Machuca para oficializar contratação

O atacante de 23 anos ainda não assinou contrato com o Leão do Pici devido a falta da documentação necessária para um estrangeiro residir no Brasil

O Fortaleza ainda não anunciou a contratação de Imanol Machuca, ex-Unión Santa Fé, mesmo com o atacante em solo alencarino desde a manhã desta quarta-feira, 26. O atleta está resolvendo questões que envolvem documentações para poder assinar contrato com o novo clube e, na sequência, ser oficializado como reforço, apurou o Esportes O POVO.

Por ser estrangeiro, é natural que o processo de regularização se estenda. Machuca ainda precisa tirar todos os documentos básicos de um estrangeiro com residência no Brasil, incluindo o visto de trabalho. A falta desta última declaração, inclusive, é a que impede a emissão e assinatura do contrato, no momento.

A janela de transferências fecha no dia 2 de agosto, ou seja, na próxima quarta-feira. Este é o prazo máximo para o clube cearense regularizar o jogador no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Entretanto, o Fortaleza está fazendo o possível para resolver as pendências do atleta, que envolvem as documentações, ainda nesta semana, para poder contar com o reforço já no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Leão visita o Libertad, do Paraguai, na próxima terça-feira, 1º de agosto.

Para poder contar com Imanol Machuca diante do clube paraguaio, o Fortaleza precisa enviar para a Conmebol toda a documentação do atleta com o nome no BID até segunda-feira, 31, às 10 horas. Mesmo assim, é necessário que o atacante seja regularizado junto à CBF até amanhã (sexta-feira, 28), já que a entidade brasileira não trabalha aos sábados e domingos.

Se o nome de Machuca não aparecer no bid nesta sexta-feira, ele só seria publicado na segunda, após o prazo imposto pela Conmebol (10 horas da manhã). Por isso, ele ficaria impossibilitado de enfrentar o Libertad nos dois jogos das oitavas de final. Vale destacar que, nas quartas e semifinais da Sul-Americana existem janelas de inscrição de novos atletas.

O Tricolor do Pici desembolsará US$ 3 milhões (cerca de R$ 14,2 milhões) para contratar o atleta em definitivo. Com a concretização da compra, Imanol Machuca se tornará a maior contratação do Fortaleza e do futebol cearense, além de torná-lo a 2ª maior aquisição da história do Nordeste, atrás apenas do lateral-esquerdo Jhoanner Chávez, do Bahia, que custou R$ 18 milhões.