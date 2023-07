Reforço do Fortaleza, Machuca desembarca na capital cearense e 'dribla' imprensa

O atacante Imanol Machuca desembarcou na capital cearense nesta quarta-feira, 26, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Fortaleza. Em solo alencarino, o argentino 'driblou' imprensa e alguns torcedores presentes no Aeroporto Internacional Pinto de Martins, saindo por uma saída alternativa, conforme apurado pelo Esportes O POVO.

O Tricolor do Pici desembolsará US$ 3 milhões (cerca de R$ 14,2 milhões) para contratar o atleta em definitivo. Com a concretização da compra, Imanol Machuca se tornará a maior contratação do Fortaleza e do futebol cearense, além de torná-lo a 2ª maior aquisição da história do Nordeste, atrás apenas do lateral-esquerdo Jhoanner Chávez, do Bahia, que custou R$ 18 milhões.

O anúncio de Machuca nas redes sociais do Fortaleza deve acontecer após a realização dos exames médicos e da assinatura do contrato.

Em 2023, o atacante, de 23 anos, atuou em 23 partidas, com cinco gols e uma assistência.

Com informações de Esaú Souza