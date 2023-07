Machuca se recusa a viajar com elenco do Union; ponta negocia com o Fortaleza

Jogador argentino virou prioridade do Tricolor do Pici no mercado da bola. O atleta argentino chegaria para repor a saída de Moisés

O Fortaleza segue no mercado em busca da contratação do ponta-esquerda argentino Imanol Machuca, de 23 anos. A negociação, no entanto, ganhou mais uma capítulo neste domingo, 23. O Union Santa Fé, clube ao qual Machuca pertence, divulgou uma nota dizendo que o atleta se recusou a viajar com o elenco para Buenos Aires, onde enfrentam o Velez Sarsfield-ARG, nesta segunda-feira, 24.

No texto, a equipe argentina divulgou que o Leão do Pici teria feito uma proposta de US$ 2,2 milhões (aproximadamente, R$ 10,5 milhões). A oferta, no entanto, foi recusada: “Última oferta recebida do Fortaleza pelo Jogador Imanol Machuca, através da representação do jogador, foi por uma soma líquida de 2.2 milhões de dólares, sem especificar datas, formas de pagamento, nem vencimento da oferta”, afirmaram os Tatengues.

Além disso, declararam que Machuca recusou renovar seu contrato com time argentino. Dessa forma, para poder realizar a aquisição do atacante, o Tricolor terá que aumentar o valor.



Machuca chegaria ao Pici para repor a saída de Moisés, que foi vendido para o Cruz Azul, do México. Nesta janela, o escrete vermelho-azul-e-branco já contratou: Marinho, Pedro Augusto, Gonzalo Escobar e Tobías Figueiredo.