Com saída de Sammuel, Fortaleza tem 15 atletas emprestados em 2023

O Fortaleza deve confirmar em breve o empréstimo do meia Sammuel para o Atlético Goianiense. Com essa saída, o Leão do Pici possui, ao todo, 15 atletas emprestados a outros clubes do Brasil. O Dragão, por sinal, lidera a lista com três jogadores que pertencem ao Leão em seu elenco.

Renato Kayzer está lesionado e trata da contusão nas dependências do clube goiano. A tendência é que também seja emprestado, aumentando o número de atletas que possuem vínculo com o Tricolor.

Antes do camisa 26, o último a sair dessa forma havia sido Ceballos, que foi para o Junior Barranquila da Colômbia.

