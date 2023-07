Calebe lamenta derrota para o Palmeiras e diz que faltou "detalhe final" para vencer duelo

O meia-atacante Calebe lamentou a derrota do Fortaleza para o Palmeiras neste sábado, 22, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em entrevista pós-jogo, o atleta comentou sobre as chances desperdiçadas pelo Tricolor do Pici na partida e demonstrou otimismo para seguir pontuando na competição nacional.

“Sabíamos que seria um jogo difícil aqui na casa deles, faltou o último passe, um detalhe final para converter em gol. Agora é trabalhar de novo, tem mais partidas e, se Deus quiser, pontuar mais”, comentou.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda finalizou quatro vezes na direção do gol defendido por Weverton, mas esbarrou na grande atuação do arqueiro alviverde. Marinho e Lucero desperdiçaram cara a cara com o camisa 1 do Palmeiras aos 49 minutos do 1° tempo e aos e 21 do 2° tempo.

Para a partida diante do RB Bragantino, no sábado, 29, o Fortaleza terá dois desfalques por suspensão. Calebe aproveitou para elogiar o grupo, citando que independente da escalação, o elenco entregará boas atuações.

“Aqui é uma família, quem entra ou quem começa no banco de reserva. Não são 11 ou 12, é o time todo. O nosso time é muito qualificado para quem entrar em campo dar conta do recado”, finalizou.

Com a derrota para o Palmeiras, o Fortaleza permanece na 9ª colocação, com 23 pontos. A equipe pode ser ultrapassada por Cruzeiro, Internacional e Atlético-MG ao término da rodada.