Fortaleza desperdiça chances, perde para o Palmeiras e acumula 2ª derrota seguida na Série A

Derrotado por 3 a 1, o Leão estaciona na nona posição com 23 pontos. Essa é a segunda derrota consecutiva do time no certame nacional, que agora foca no duelo diante do Red Bull Bragantino, no próximo sábado, 29, na Arena Castelão

O Fortaleza voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro Série A. No Allianz Parque, em São Paulo (SP), o Leão do Pici desperdiçou boas chances e foi superado pelo Palmeiras por 3 a 1 na tarde deste sábado, 22. Os gols do duelo foram marcados por Richard Ríos, Raphael Veiga e Breno Lopes, para o Verdão, e Lucero, para o Tricolor.

Com o resultado, o Fortaleza estaciona na nona posição com 23 pontos. Essa é a segunda derrota consecutiva do time no certame nacional. Agora, o Leão foca no duelo diante do Red Bull Bragantino, no próximo sábado, 29, na Arena Castelão.



O jogo

O duelo entre concorrentes diretos na tabela de classificação teve um início bastante movimentado. Mesmo jogando fora dos seus domínios, foi o Leão do Pici que começou assustando os presentes no Allianz Parque. Logo aos três minutos, Pochettino finalizou de fora da área e obrigou Weverton a fazer boa intervenção. A resposta palmeirense, no entanto, não foi tão agradável ao Tricolor de Aço.

Aos sete minutos, Raphael Veiga, um dos destaques do time de Abel Ferreira, cobrou escanteio e a defesa leonina afastou. Porém, a bola caiu no pé de Richard Rios, que livre de marcação, finalizou bem e estufou as redes. O chute ainda contou com um leve desvio em Titi, zagueiro do Fortaleza.

Após o tento, o Leão demonstrou ter sentido o golpe e não conseguia trocar passes. O Verdão aproveitou a situação e tomou as rédeas da partida. Com um alto volume de jogo e pressionando a saída de jogo, tentava ampliar o marcador.

Recuado, o time de Juan Pablo Vojvoda não via outra opção além de se compactar bem para sofrer pouco. E a estratégia deu certo. O Palmeiras trocava passes com tranquilidade, mas não conseguia oferecer perigo ao gol de João Ricardo.

A partir dos 30 minutos, o cenário da partida começou a mudar. Primeiro, Pikachu avançou bem e ficou cara a cara com Weverton, mas não conseguiu finalizar bem e o goleiro defendeu. No rebote, Lucero bateu e a bola foi desviada para escanteio.

Depois, a torcida tricolor até comemorou, mas por pouco tempo. Isso porque Lucero balançou as redes do Allianz Parque, mas a arbitragem sinalizou toque de mão no início da jogada e invalidou o tento.

Após o gol anulado, o Fortaleza aumentou seu ímpeto ofensivo e seguiu criando boas chances. Aos 43 minutos, em tentativa de drible de Pikachu, a bola tocou no cotovelo de Marcos Rocha e o árbitro marcou falta.

No entanto, o VAR analisou o lance e marcou pênalti por entender que o lateral palmeirense estava dentro da área. Na cobrança, o artilheiro Juan Martín Lucero não perdoou. Bola para um lado, goleiro para o outro e tudo igual em São Paulo.

O Tricolor do Pici ainda chegou perto de marcar mais um tento no final da primeira etapa. Lucero, mais uma vez, saiu de frente com o goleiro adversário, mas preferiu tocar para Pikachu. O passe, porém, saiu fraco e ficou fácil para a zaga afastar.

Na segunda etapa, o Palmeiras retornou melhor e obteve o controle do jogo novamente. Tendo Raphael Veiga como seu organizador no meio-campo, o time paulista tentava chegar ao gol de João Ricardo, mas sem sucesso.

Organizado defensivamente, o Leão iniciou sua busca pelo gol. Aos 21, Marinho ficou frente a frente com Weverton, mas o goleiro do Verdão levou a melhor. Depois, foi a vez de evitar o tento em disputa com Calebe.

Após desperdiçar chances claras, o Fortaleza viu o Palmeiras marcar com Raphael Veiga. No lance, o camisa 23 dominou e arriscou da entrada da área e acertou um ótimo chute para balançar as redes.



Depois, a equipe alviverde ainda ampliou o marcador. Em boa jogada construída desde a defesa, Breno Lopes recebeu cruzamento na medida para fechar a vitória.