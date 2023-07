Fortaleza não pode mais igualar campanha emblemática do 1º turno da Série A 2021

Tricolor do Pici só pode atingir 32 pontos no atual turno da Série A. Em 2021, somou 33 nas dezenove primeiras rodadas do certame

Derrotado pelo Palmeiras na tarde deste sábado, 22, o Fortaleza não conseguirá igualar a sua campanha do 1º turno da Série A 2021 na atual edição do certame. Isso porque a equipe tricolor só pode atingir 32 pontos no turno inicial do Brasileirão 2023. Há dois anos, o Leão teve um desempenho emblemático e somou 33 nas dezenove primeiras rodadas.

O Tricolor do Pici ainda tem três partidas a serem disputadas até o fim do primeiro turno. No próximo sábado, 29, recebe o Red Bull Bragantino na Arena Castelão. Depois, visita o Goiás na Serrinha, no dia 6 de agosto. Para fechar a primeira metade do campeonato, encara o Santos, dentro de casa, no próximo dia 13.

Leia Mais Calebe lamenta derrota para o Palmeiras e diz que faltou "detalhe final" para vencer duelo

Fortaleza desperdiça chances, perde para o Palmeiras e acumula 2ª derrota seguida na Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo se vencer os três duelos, o time, que é nono colocado com 23 pontos, ainda não alcançaria os 33 do primeiro turno de 2021. Naquela temporada, o Fortaleza, que já era treinado por Vojvoda, garantiu a quarta colocação e conquistou a inédita classificação para a Libertadores da América ao final da Série A.