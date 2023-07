Saiba quem apita Palmeiras x Fortaleza, pela Série A do Brasileirão

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) escalou Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, para apitar Palmeiras x Fortaleza pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Natural de Teutônia, o professor, de 33 anos, apitou 15 partidas por competições nacionais. Em duas, atuou como 4° árbitro.

Rafael Klein será auxiliado pelos conterrâneos Mauricio Coelho Silva Penna e Jorge Eduardo Bernardi. A partida será disputada neste sábado, 22, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O VAR será conduzido pelo mineiro Igor Junio Benevenuto de Oliveira, da FIFA.

Na Série A, Klein apitará a 12ª partida. A última partida apitada pelo gaúcho foi a vitória do Athletico-PR por 2 a 0 contra o Bahia.

