Sem Tinga, Fortaleza se reapresenta no Pici em preparação para encarar o Palmeiras

Em recuperação de um edema na região anterior da coxa direita, o lateral-direito Tinga foi ausência no treinamento desta terça-feira, 18, no Centro de Excelência Alcides Santos. O jogador sofreu a lesão na derrota por 2 a 0 para o Flamengo no início do mês.

Desde então, Tinga tem figurado como desfalque nas partidas do Tricolor. Na vitória sobre o Athletico-PR e no revés para o Cuiabá, o lateral sequer foi relacionado. Embora a partida contra o Palmeiras, próximo adversário do Fortaleza na Série A, seja somente no sábado, a tendência é de que o camisa 2 fique de fora.

Por outro lado, o zagueiro português Tobias Figueiredo e o volante Pedro Augusto, ambos recém-contratados, participaram normalmente do treino. No centro do campo, enquanto os demais atletas faziam atividades, Vojvoda e Thiago Galhardo conversaram em particular por cerca de cinco minutos.

Com informações de João Pedro Oliveira.