Rival do Fortaleza nas oitavas da Sul-Americana será definido nesta quinta

O Fortaleza conhecerá, na noite desta quinta-feira, seu adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Tigre, da Argentina, recebe o Libertad, do Paraguai, no Estádio José Dellagiovanna-ARG. Na ida, os paraguaios triunfaram por 2 a 1, com gols de Melgarejo e Óscar Cardozo. O tento dos argentinos foi anotado por Armoa.

Na fase de grupos, o Tigre passou em segundo lugar no grupo do São Paulo-SP, que terminou na liderança. A equipe argentina somou dez pontos, com três vitórias, um empate e duas derrotas.

O grande destaque do time é o atacante Mateo Retegui, que está emprestado pelo Boca Juniors-ARG. Apesar de ter nascido na Argentina, o jogador tem cidadania italiana e defende a seleção europeia.

Roberto Mancini, técnico da Azzurra, chegou a comparar Retegui com Gabriel Batistuta, ídolo do futebol argentino e da Fiorentina-ITA. O atleta de 24 anos foi o artilheiro do Campeonato Argentino em 2022, com 19 gols.

O Libertad, por sua vez, obteve a vaga nos playoffs da Sul-Americana após ficar em terceiro lugar no grupo G da Copa Libertadores. Os paraguaios foram superados por dois brasileiros na tabela: Athletico-PR e Atlético-MG. Ao todo, somaram duas vitórias, um empate e três derrotas.

Um dos principais nomes da equipe é o atacante Óscar Cardozo. Aos 40 anos, o paraguaio anotou dois gols em quatro partidas na Libertadores. No jogo de ida contra o Tigre, o atleta saiu do banco para marcar o gol da virada do Libertad.

Os confrontos das oitavas estão previstos para as semanas dos dias 2 e 9 de agosto. Será a primeira vez que o Fortaleza disputa o mata-mata do torneio.

Fortaleza segue sem conseguir virar jogos em 2023

Após a derrota para o Cuiabá-MT por 1 a 0, em casa, no último domingo, o Fortaleza desperdiçou nova chance de vencer uma partida virando o placar, o que não ocorre desde setembro de 2022.

Na ocasião, o clube superou o Flamengo-RJ por 3 a 2, em duelo válido pelo Brasileirão. O Leão saiu na frente e viu a equipe carioca reverter a vantagem, mas empatou e conseguiu o gol da vitória perto do fim da partida.

Considerando apenas confrontos nos quais o Tricolor do Pici saiu atrás no marcador, a última virada foi em março de 2022, quando o clube superou o Atlético-BA por 5 a 1, pela Copa do Nordeste.