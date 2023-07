Romarinho, do Fortaleza, vira alvo do Sport no mercado da bola

O atacante Romarinho, do Fortaleza, virou alvo do Sport nesta janela de transferências. O Esportes O POVO apurou que o time pernambucano é um dos interessados no camisa 11 do Tricolor de Aço.



O staff do atleta pontuou, no entanto, que o jogador está satisfeito no Leão do Pici, apesar de estar sendo preterido nos últimos jogos. Além do Rubro-Negro pernambucano, outros clubes da Série B do futebol brasileiro visam a contratação de Romarinho.

No Pici desde 2018, o potiguar possui contrato com o clube leonino até o meio de 2024. Por isso, o empréstimo ao escrete de Recife ainda está em análise, visto que seria necessário uma garantia financeira melhor ou igual ao que ele possui no Fortaleza.

Times da elite nacional também mostraram desejo em ter Romarinho em seu elenco, mas por ter atingido sete jogos, a transferência ficaria inviável.