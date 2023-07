Fortaleza segue sem vencer o Cuiabá no Castelão pela Série A

As equipes se enfrentaram três vezes no Gigante da Boa Vista, sendo duas derrotas e um empate para o Tricolor

O Fortaleza perdeu por 1 a 0 para o Cuiabá no Castelão neste domingo, 16. Com o revés, o Leão segue sem vencer o Dourado em seus domínios pela Série A do Brasileirão.

As equipes se enfrentaram três vezes no Gigante da Boa Vista. Neste recorte, o Tricolor soma duas derrotas e um empate. Na edição de 2021, o time do Pici empatou sem gols, enquanto no ano passado foi derrotado por 1 a 0.

Os comandados de Vojvoda permanecem com 23 pontos na tabela de classificação. O Leão, agora, entra em campo somente no próximo sábado, 22, quando enfrenta justamente o Verdão, no Allianz Parque. O confronto está marcado para as 16 horas.

Confrontos entre Fortaleza e Cuiabá no Castelão pela Série A: