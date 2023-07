Crispim lamenta bola na trave em derrota do Fortaleza e ressalta: "Ninguém aqui é culpado"

No fim do jogo, o Tricolor do Pici mandou duas bolas na trave em finalizações de Guilherme e do camisa 10. Antes disso, Silvio Romero já havia carimbado o travessão

O Fortaleza perdeu para o Cuiabá neste domingo, 16, pela 15ª rodada da Série A. Após o revés, o meia Lucas Crispim lamentou as chances desperdiçadas pelo Leão, mas destacou que a equipe fez um “bom jogo”. O jogador também frisou que agora o time precisa levantar a cabeça e reforçou que não há culpados pelo resultado negativo.



“Nós sabíamos que seria um jogo complicado contra o Cuiabá. Ninguém aqui é culpado. Agora temos que levantar a cabeça. Fizemos um bom jogo, criamos. Eu tive a chance na trave, Guilherme chutou na trave. Mas agora é ter paciência. Vamos trabalhar na semana”, frisou.



No fim do jogo, o Tricolor do Pici mandou duas bolas na trave: primeiro em chute forte de Guilherme e depois em finalização de Lucas Crispim no rebote. Além destas, Silvio Romero já havia acertado o travessão, também no segundo tempo da partida.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Próximo desafio



O Leão, agora, terá a chance de se recuperar na competição somente no próximo sábado, 22, quando enfrenta o Palmeiras. O confronto está marcado para as 16 horas, no Allianz Parque.