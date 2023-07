Fortaleza perde invencibilidade como mandante na Série A

Derrota para o Cuiabá encerrou sequência do Tricolor de sete jogos sem perder no Castelão

Chegou ao fim a invencibilidade do Fortaleza como mandante na Série A 2023. Com o revés diante do Cuiabá por 1 a 0, o Leão conheceu sua primeira derrota no Castelão nesta edição do certame. A marca já durava sete jogos.



Até a partida contra o Dourado, eram sete partidas sem perder. Neste recorte, o Tricolor do Pici somou quatro vitórias e três empates, com 10 gols feitos e apenas quatro sofridos. Agora somente o líder Botafogo e o Fluminense estão sem perder na condição de mandante no torneio.



Em seus domínios na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2023, o escrete vermelho-azul-e-branco venceu Fluminense (4x2), Vasco (2x0), Atlético-MG (2x1) e Athletico-PR (1x0). Os empates foram diante de Internacional (1x1), São Paulo (0x0) e Bahia (0x0).



Os comandados de Vojvoda permanecem com 23 pontos na tabela de classificação. O Leão, agora, entra em campo somente no próximo sábado, 22, quando enfrenta justamente o Verdão, no Allianz Parque. O confronto está marcado para as 16 horas.